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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl açılış mesajı yayımladı.

AA | 01.09.2019 - 13:02..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılış mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından satırbaşları;

"15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.

Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

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