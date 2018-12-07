Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askerlik süresi açıklaması

Bedelli askerliğin çıkmasıyla askerlik süresi ve tipinin de değişmesi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına bu konu hakknıda bilgi verdi.

"SAVUNMA BAKANLIĞI SUNUM YAPACAK"

Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi.

TEK TİP ASKERLİK KONUSU

Yeni dönemde askerlik konusunun, bedelli veya farklı bir statüde olma konuları da gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan sunum ile askerlik tipi konusunda karar alınacak.

Tek tip askerliğe göre; herkes 3 aylık eğitimini alacak, eğitimin ardından ister parayı verip kalan süre tamamlanmış sayılacak, istenirse de herhangi bir ücret ödenmeden askerliğe devam edilebilecek.