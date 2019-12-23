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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya İdlib uyarısı

İdlib'deki bombardıman kaçan 80 bin Suriyelinin Türkiye sınırına geldiğini ifade eden Erdoğan, bundan tüm Avrupa'nın etkileneceğini söyledi.

DHA | 23.12.2019 - 09:43..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya İdlib uyarısı

Suriye'de çıkan iç savaşta masum insanları hedef almaktan kaçınmayan Esad, son günlerde İdlib'de bombardımanlarını hızlandırdı.

Bölgede yaşayan insanların üzerine bomba yağmaya başlayınca, büyük göç hareketi başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu göç hareketinden Türkiye'nin dışında tüm Avrupa'nın etkileneceğini söyledi.

80 BİN MÜLTECİ SINIRIMIZDA

Erdoğan "Bombardımandan kaçan İdlib'li 80 bin kardeşimiz ülkemiz sınırlarına dayanmış durumdalar.

"BAŞTA YUNANİSTAN VE AVRUPA ÜLKELERİ.."

Türkiye rakam arttıkça bu yükü taşıyamayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını başta Yunanistan ve Avrupa ülkeleri hissedecektir.

Bu durumda 18 Mart mutabakatından önce yaşanan sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır.

SALDIRILARIN SON BULMASI İÇİN RUSYA İLE TEMAS

Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz.

Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar ve alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.."

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