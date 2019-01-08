Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Çakır'a tepki

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söylemiş, birkaç gün sonra Rutkay Aziz, "Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin." demişti.

Yaşananların ardından Deniz Çakır'ın da geçtiğimiz günlerde bir restoranda başörtülü kadınlara, "Arabistan'a gidin" diyerek bağırması ve olayın medyaya yansıması tepkilere neden olmuştu.

"FAŞİSTLİĞİN DİK ALASI"

Konuyu AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek, faşistliğin dik alasıdır." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

BU DAYATMA FAŞİST CHP ZİHNİYETİNE AİT

"Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. En son 2-3 gün önce bir konserden çıkan başı açık, başörtülü kızlarımıza bu şekilde sataşıp, 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var' diyenleri düşünün. Adı da sanatçıymış. Dert başka...

Ne derseniz deyin, bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti, tam aksine yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir zihniyettir. Bu milleti bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistliği lime lime üzerlerinden dökülmektedir. Türkiye'de sadece bu faşistler; insanları içki içenler içmeyenler, sakallılar sakalsızlar diye ayırır.

Yaşam tarzı dayatması sadece bu faşist CHP zihniyetine aittir. Asırlardır, farklılığı içinde yaşatan Anadolu insanı, bu durumu zenginlik kaynağı olarak görür. Bu CHP zihniyeti hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır."