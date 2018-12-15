FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal, 2 gün önce; "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrının ardından sert tepki alan Portakal, daha sonraki yayında hedef gösterildini söyleyerek endişe duyduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal'a sert tepki VİDEO

"EDEPSİZ, AHLAKSIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak çağrısı yapan Fatih Portakal'a, "Edepsiz, ahlaksız." diyerek "Bu ülkede artık böyle olaylara girişenler, bedellerini ağır öderler." diye konuştu.

"GEZİ'DE HERKES DERSİNİ ALDI"

Erdoğan, "Bu ne terbiyesizliktir ya. TV ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep fukarası bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir, ben buna inanıyorum. Burası Paris mi? Gezi'de zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da herkes dersini aldı. Bu ülkede artık böyle olaylara girişenler bedellerini ağır öderler." dedi.

Fatih Portakal: Zamları protesto edelim VİDEO