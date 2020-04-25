Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fotoğraflı şiir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Instagram hesabından çalışma masasında otururken çekilmiş bir kareyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, yazar ve şair Adil Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" adlı şiirinin dizelerine yer verdi.

ŞİİR VE KİTAP PAYLAŞIMI

Ayrıca, Erdoğan'ın masasındaki Necip Fazıl kitabı da dikkat çekti.

Erdoğan'ın paylaştığı şiir şu şekilde:

Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet,



Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır,



Her kırışığı sorulacak bir hesabı, Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.



Bütün bunların üstüne, Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim,



Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim...