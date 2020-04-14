Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için taziye mesajı

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek atıştırmalık tarifimiz bu kez yöresel ve havalı: Lalanga!

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Robin Hood bu kez Kayseri'de borçları ödedi

Türkiye'nin birçok yerinde kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan ve mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen hayırsever, bu kez Kayseri'de ortaya çıktı.