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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı paylaştı.

AA |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için taziye mesajı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren Haydar Baş için taziye mesajı yayınladı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KOVİD-19  sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için taziye mesajı

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