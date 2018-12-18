Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hobbes'un sözüne eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus programında konuştu.

Erdoğan, İngiliz felsefeci Thomas Hobbes'un ünlü sözü nsan insanın kurdudur"a göndermede bulunarak "İnsanı insanın kurdu olarak gören anlayış maalesef insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmektedir" dedi.



‘İNSANI İNSANIN KURDU OLAN ANLAYIŞ GELECEĞİMİZİ TEHDİT

Erdoğan, “Mezhep ve meşreplerimizi üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini devam ettirmek istiyor. Menfaatperestler ceplerini doldurmanın, kârlarına kâr eklemenin mücadelesini veriyoruz. İnsanı insanın kurdu olarak gören anlayış maalesef insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmektedir. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemde Hz. Pir’in insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Mevlana’nı öğretisinin özü eşyaya teslim olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası kesrette vahdettir, yani çoklukta birlik" diye konuştu.

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