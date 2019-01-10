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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kalp' istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa programı sırasında görüştüğü kalp hastası Cemre Yılmaz, bir hayalinin gerçek olduğunu belirterek, en büyük dileğinin kalp nakliyle sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti.

AA | 10.01.2019 - 09:26..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kalp' istedi

Manisa'daki bir fabrika açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışarak sohbet etme imkanı bulan Cemre Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp destek cihazıyla hayata tutunduğunu, boynunda taşımak zorunda olduğu mekanizma nedeniyle okula gidemediğini, sosyal hayata karışamadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kalp' istedi

Sağlığına kavuşmasının kalp nakline bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, durumuyla yakından ilgilenen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Güzin Pekiyi'nin bir ziyareti sırasında, kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştıracağını söylediğini ifade etti.

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM"

Erdoğan'ı çok sevdiğini, hayalinin onunla tanışmak olduğunu anlatan Cemre Yılmaz, görüşme sırasında çok heyecanlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kalp' istedi

"SADECE KALP İSTİYORUM"

Durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini doktoruyla da görüştürdüğünü söyleyen Cemre Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: "Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanı ile görüşmek hayalimdi, onu hep televizyondan izliyordum. Elini öpmek hayalimdi, birlikte fotoğraf çekildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana nasıl olduğumu, bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Ben de 'Sadece kalp istiyorum, kendi gerçek kalbimin olmasını istiyorum, yapay kalple yaşamak istemiyorum.' dedim. Bunları paylaştım. Doktoruyla halen iletişim halindeyiz, bizimle ilgileniyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kalp' istedi


Cemre Yılmaz, sağlığına kavuşunca eğitimini tamamlayacağını, tıp fakültesine giderek kalp doktoru olmayı ve kendisi gibi kalp hastası çocuklara yardım etmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

"İNŞALLAH GÜZEL HABER YAKINDA GELİR"

Yunus Yılmaz da kızı Cemre'nin bilgilerini ve raporlarını Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ilettiklerini dile getirerek, "İnşallah nakil için güzel haber yakında gelir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kalp' istedi

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