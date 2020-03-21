Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı

Dünya üzerinde hızla yayılan öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucuı 9 kişi ölürken, vaka sayısı 670'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir sesli mesaj yayınladı.

Erdoğan sesli mesajda,şu ifadeleri kullandı:

AMANSIZ BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ

"Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

VAKTİMİZİ EVLERİMİZDE GEÇİRELİM

Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim" ifadelerini kullandı.