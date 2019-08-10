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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tebriği

Açıklamasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına, bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

AA | 10.08.2019 - 11:13..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu dile getirdi.

"YENİ BİR ZAFER DAHA EKLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını belirten Erdoğan, "İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına, bir yenisini daha ekleyeceğiz." dedi.

"HÜSRANA UĞRATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'yi durdurmaya çalışanların hüsrana uğratılacağını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

Kurban Bayramı dolayısıyla uzun yola çıkacak olan sürücüleri de uyaran Erdoğan, "Yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte daha dikkatli, sorumlu davranalım." dedi.

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