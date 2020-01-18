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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya konulu makale

Bir yazı kaleme alan Erdoğan, "Türkiye olarak Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetini tamamen destekliyoruz. Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor." dedi.

AA | 18.01.2020 - 11:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu bir makale yazdı.

Libya'da barışa giden yolun Türkiye'den geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye olarak Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetini tamamen destekliyoruz." dedi.

"Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı. Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır. Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı mücadelesine katkı sunacağız. Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır."

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