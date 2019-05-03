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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nisan ayı dış ticaret rakamları

Erdoğan, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada nisan ayında ihracatın 15 milyar 273 milyon dolar olduğu belirtildi.

AA | 03.05.2019 - 18:12..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nisan ayı dış ticaret rakamları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katıldı.

Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında ihracatın 15 milyar 273 milyon dolar; ithalatın ise 18 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ SİSTEMLİ ÇALIŞAMAMAK"

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"Biz yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe açık bir milletiz. Peki buna rağmen neden hala hedeflerimizin uzağındayız? En büyük sorunumuz sistemli düzenli, sabırlı çalışmayı öğrenmekte zorlanıyor oluşumuz. Bir an önce neticeye ulaşmak için pek çok şeyi yarıda bırakıyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda önemli mesafeler kaydettik.

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