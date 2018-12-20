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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye hediye

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'ye Kuran-ı Kerim hediye etti.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 17:18..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.

GÜL AĞACINDAN KURAN-I KERİM

İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'ye gül ağacından Rahle ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye hediye

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