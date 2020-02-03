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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus yetkililere seslenerek asla Türk askerinin önünün kesilmesi gibi bir durumun olmamasını istedi.

AA | 03.02.2020 - 11:53..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik düzenlediği hain saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya karşı net bir uyarıda bulundu.

"ÖNÜMÜZÜ KESME GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.'

"ŞEHİT VERİRKEN SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

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