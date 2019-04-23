Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şehit sayılacak' talimatı

Sri Lanka'daki terör saldırısına oteldeki kahvaltı sofrasında yakalanan İnşaat mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazeleri, bugün getirilecek.

ŞİRKETİ ÇAVUŞ ADINA OKUL YAPTIRACAK

Başkent Colombo'daki The Shangri-La Hotel'de kahvaltı yaparken ölen mühendisler Yiğit Ali Çavuş (27) ile Serhan Serkan Nariçi'nin (34) evlerinde ise hüzün ve gözyaşı var.

Baba Mehmet Çavuş, "Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Binali Yıldırım ve milletvekilleri sağ olsunlar aradılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çalıştığı şirket de evladım adına okul yaptırma sözü verdi." dedi.

MEZAR TAŞINA YAZILMASINI İSTEDİLER

3 yıldır Sri Lanka'da olan Serhan Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Şehitliğe defnedilmesi için talimat verdiğini söyledi. Bu bizi onurlandırdı. Bizler ailece karar aldığımızı, Gölbaşı ilçemizde mezarlığa defnedilmesini ancak mezar taşına şehit diye yazılırsa bizlerin acısını hafifleteceğini söyledik. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun." dedi.