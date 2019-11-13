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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan senatörlere YPG düzeltmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'den Kürtler diye bahseden Amerikalı senatörlere yanıt verdi.

AA | 13.11.2019 - 23:26..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan senatörlere YPG düzeltmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: "KÜRTLER DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG"

Görüşme öncesi bir araya geldikleri bazı senatörlerin, terör örgütü YPG hakkında 'Kürtler' diye bahsetmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan senatörlere YPG düzeltmesi

GÜVENLİ BÖLGE'YE 1 MİLYON MÜLTECİ

Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"40 MİLYAR DOLAR HARCADIK, AB'DEN 3 MİLYAR EURO GELDİ"

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar eurodur." dedi.

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