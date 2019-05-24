taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0794
Euro
6.815
Altın
1284.48
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.055

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen esnaf iftarı etkinliğine katıldı. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilere ÖTV indirimi süresinin uzayabileceğini belirtti.

AA | 24.05.2019 - 22:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiği iftar programına katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin konulara değerlendirmeler yaparkan özellikle taksici esnafının yüzünü güldüren açıklamar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

ÖTV'nin uzatılabileceğini belirten Erdoğan, taksi modellerinin değiştirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

"ÖTV UZATILABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.

UBER'E TEPKİ

Erdoğan ayrıca UBER konusundaki tepkisini de dile getirirken, UBER taksinin korsandan bir farkı olmadığını ve bu kounun yasal olarak Türkiye'de tartışmaya kapandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Taksilerimizi icabında yenileyeceğiz, gerekli desteği veririz. Taksi modellerinde bile değişime gidilebilir, dünyanın bazı ülkelerinde bunlar farklılık arz ediyor, bu adımı atarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ıN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur, hizmet edilir. YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı. Birileri bu karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? Herkesin bu karara saygı duyması gerekir. 31 Mart'ta hakkıyla kazanmışsanız 23 Haziran'da da kazanırsınız. İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok? Biz milletin hakkını hukukunu savunmayı sürdüreceğiz, biz size inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

643
Haluk Levent dertlere derman oluyor

Haluk Levent dertlere derman oluyor

163
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT sorularına ret cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT sorularına ret cevabı

1043
SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

134
İBB memurlarına ikramiye müjdesi

İBB memurlarına ikramiye müjdesi

394
Erzincan İdare Mahkemesi 'Dersim olmaz' dedi

Erzincan İdare Mahkemesi 'Dersim olmaz' dedi

150
CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

383
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir