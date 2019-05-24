Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiği iftar programına katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin konulara değerlendirmeler yaparkan özellikle taksici esnafının yüzünü güldüren açıklamar yaptı.

ÖTV'nin uzatılabileceğini belirten Erdoğan, taksi modellerinin değiştirilebileceğini belirtti.

"ÖTV UZATILABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.

UBER'E TEPKİ

Erdoğan ayrıca UBER konusundaki tepkisini de dile getirirken, UBER taksinin korsandan bir farkı olmadığını ve bu kounun yasal olarak Türkiye'de tartışmaya kapandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Taksilerimizi icabında yenileyeceğiz, gerekli desteği veririz. Taksi modellerinde bile değişime gidilebilir, dünyanın bazı ülkelerinde bunlar farklılık arz ediyor, bu adımı atarız." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ıN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur, hizmet edilir. YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı. Birileri bu karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? Herkesin bu karara saygı duyması gerekir. 31 Mart'ta hakkıyla kazanmışsanız 23 Haziran'da da kazanırsınız. İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok? Biz milletin hakkını hukukunu savunmayı sürdüreceğiz, biz size inanıyoruz.