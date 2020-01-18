Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleştirildi

Rahşat Ecevit vasiyeti gerçekleşiyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit’in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse, Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Bu talebin üzerine Ecevit Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in vasiyeti üzerine pazar günü devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedileceğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taziyelerini ileten Erdoğan, Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.