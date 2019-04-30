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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

AA | 30.04.2019 - 20:22..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yapılan darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması

SANDIK ESASTIR

Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır.
"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."

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