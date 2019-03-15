Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda liderini aradı

Yeni Zelanda'da meydana gelen Müslümanlara yönelik terör saldırıları yankılarını sürdürüyor. Tüm dünyadan saldırılara yönelik tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yeni Zelanda Devlet başkanını arayarak başsağlığı diledi.
ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla aradı. Erdoğan telefon görüşmesinde Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.
Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile telefonda görüştü VİDEO