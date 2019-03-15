Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda liderini aradı

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırı sonucu 49 kişi hayatını kaybetti. Futbol camiasının önemli isimleri, terör saldırısına tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, husumetli olduğu M.B.'ye camiye giderken tabancayla ateş açarak yaralayan K.R. kaçtı.

TEM otoyolu Seyrantepe mevkinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahramanmaraş'ta 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında tırın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpması ve sonrasında yaşananlar mobese kameralarına yansıdı.

Emmniyet Genel Müdürlüğü komiserlik sınavının sorularının FETÖ'cüler tarafından çalınmasına ilişkin operasyon başlatmıştı. Operasyon neticesinde 257 kişi tutuklandı.

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Şırnak'ta YPG/PKK'ya finans sağlayan 8 kişi gözaltında

PKK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilenlerin adli işlemleri devam ediyor.