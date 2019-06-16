Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

"SADECE VİTRİNDE BİR DEĞİŞİM"

Törende 23 Haziran seçimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi var. Sadece bir belediye başkanlığı, yani sadece vitrinde bir değişim. Meclis'te kahir ekseriyetle zaten partimiz açık ara önde. Komisyonların tamamı partimizde. Bunun yanında yine aynı şekilde temsil noktasında vekaletler bizde. Böyle bir konum. Şimdi bu seçimde sadece bir vitrin, 39 belediyenin 25'i partimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Haziran yorumu ViDEO



"TAMAMEN HUKUKİ SEBEPLER..."

Bu seçimin yenilenmesi kararı tamamen hukuki sebeplerle alınmıştır. Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günü olacak seçimin sonucuna saygı göstermesi zorunludur.

Demorkasiyi ve ekonomiyi sürekli birlikte zikrediyoruz. Tek başına zenginliğin de, tek başına özgürlüğün de toplumları mutlu etmeye yetmediğini pek çok örnekten biliyoruz. Türkiye'yi öne çıkaran unsur, her iki alanda da gelişme gösterebiliyor."

31 MART SEÇİMLERİNDEN ÖNCE İSTANBUL'UN ÖNEMİNE VURGU YAPMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerinden önce İstanbul'un önemiyle ilgili; "İstanbul, Ankara, İzmir... Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin. Yani yüzde 80-85 gibi biliyorsunuz bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum." ifadelerini kullanmış.

İlçe mitinglerinde ise İstanbul'un sıradan bir yer olmadığını, dolayısıyla buraya da büyük düşünen, dünyayı iyi tanıyan, bilen bir adayın gerekli olduğunu, onun için de Binali Yıldırım'ı şehre aday gösterdiklerini söylemişti.