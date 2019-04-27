Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart oy hesabı

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam kampına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"MÜCADELEDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

"Her seçim bir imtihandır, her seçim bir muhasebe vesilesidir. 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik. Bu mücadeleden bir kez daha alnımızın akıyla çıktık. Aday adaylarından, seçim kampanyasına kadar bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye genelinde AK Parti olarak yüzde 44.4'lük bir orana ulaştık. Bundan önceki yerel seçimlerde böyle bir sonuca ulaşamamıştık."

“AK Parti olarak seçimde yüzde 44,4’lük oy oranına ulaştık. Cumhur İttifakı olarak da toplamda yüzde 51,7 gibi hem 16 Nisan hem de 24 Nisan seçimleriyle uyumlu bir sonuç elde ettik.”

BAHÇELİ: OYLARINI EN ÇOK ARTIRAN MHP'DİR

Devlet Bahçeli de "Oylarını en çok artıran parti MHP olmuştur. Partimizin oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir. AK Parti'nin İl Genel Meclisi seçiminde aldığı oy aranı yüzde 41 ,61 düzeyindedir. Bu durum karşısında Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesindedir." ifadelerini kullanmıştı.