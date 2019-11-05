Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tüm dünyaya seslendi ve çok net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayrak inmez VİDEO

BU BAYRAK İNMEZ, BU EZAN SUSMAZ...

"Buradan tekrar söylüyorum." diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu devlet ilelebet payidar kalır." dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri AK Parti grubunda dakikalarca ayakta alkışlandı; "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıldı.

"DUYMAYAN KULAKLAR DUYSUN, GÖRMEYEN GÖZLER GÖRSÜN"

Cuhmurbaşkanı Erdoğan, devamında ise şunları söyledi: "Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri artık anlasın. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir."