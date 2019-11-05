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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz-enflasyon yorumu

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 24'e kadar çıkardığı günlerde Erdoğan sık sık faizin enflasyonu da artıracağını söylüyordu.

AA & Ensonhaber | 05.11.2019 - 12:52..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ekonomideki gelişmelere de değindi.

Faiz ve enflasyon konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda haklı çıktığına dikkat çekti.

"ENFLASYONDA TEK HANEYE DÜŞTÜK"

Erdoğan, "Bu faizi düşürmekten başka çare yok. 'Bunu düşürdükçe enflasyon düşer' dedim. Demedim mi? Bakın şimdi, sistem değişince Merkez Bankası'nı da görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Dedik, 'Bak böyle böyle, bunu düşüreceğiz.' Şimdi enflasyonda tek haneye düştük, buyurun." ifadelerini kullandı.

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