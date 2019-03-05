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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

Eyüpsultan'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 15:45..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Eyüpsultan'da halka hitap etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, özellikle Kanal İstanbul projesine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul dünyanın sıradan bir şehri değil, hükümete geldik, önce Marmaray'ı yaptık. Milyonlar şimdi Marmaray'dan geçiyor. Avrasya'yı yaptık. Bay Kemal, sen de geçtin mi acaba? Tavsiye ederim geçsin. CHP'liler Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni istemedi. Denizin altından bir tüp geçit daha yapıyoruz. Kanal İstanbul'u da yapacağız. CHP'liler bunları da istemiyor. Bu şehrin insanları için hiç bir şey yapmayanlar bizim çalışmalarımız için seferber oldular. Bizim milletimizle aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Cezaevinde 8 bine yakın mektup aldım. Sabah namazına kadar o mektuplara cevap yazdım. Cevap yazmadığım bir tane mektup yok. O gönül bağını koparmadım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

PROJE İÇİN 10 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Daha önce güzergahı da belirlenen Kanal İstanbul'un proje alanı, Arnavutköy (28.6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6.5 km) ve Avcılar (3.1 km) ilçe sınırları içerisinde belirlenmişti. Proje için 10 milyar dolar harcanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul hedefi

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