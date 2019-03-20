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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington Post'a makale yazdı.
Haber Merkezi | 20.03.2019 - 00:57..
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
Washington Post'a makale yazdı.
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