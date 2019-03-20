Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi yayınlandı

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Tokat'ta çiftçilikle uğraşan M.G. kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi tabanca ile ağır yaraladı.

Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile vurdu

Facebook, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı anlarının canlı yayınlandığı süre boyunca izeleyen 200 kullanıcıdan hiçbirinin şikayette bulunmadığını açıkladı.

Facebook: Saldırının canlı yayınını şikayet eden olmadı

Bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken, araçta yangın çıktı.

Test ettiği araç yandı

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Kiralık ev ararken bıçaklanarak gasbedildi

Iraklı bir turist, ev kiralamak için irtibata geçtiği kişiler tarafından gasbedilerek bıçaklandı.