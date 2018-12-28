Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraflarını oyladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Van'da gölde donmak üzereyken dalgıç polis Burak Ökten tarafından buzlar kırılarak kurtarılan ve "Buz" adı verilen köpek yavrusu, yeni yuvasına kavuştu.

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İnanç ve doğa merkezi Darande ziyaretçilerini bekliyor

Yılda 700 bin kişiyi ağırlayan Malatya'nın Darande ilçesi, huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler turistler için kanyonu, kütüphanesi ve balıklı kuyuları ile güzel bir fırsat sunuyor.