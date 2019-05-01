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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokudular

Afganistan'da yaşayan bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya 17 aylık bir çalışma sonunda yaptırdı.

AA | 01.05.2019 - 17:07..
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Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir iş adamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini resmini dokutturduğu ipek halıyla gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞMASINI İSTEDİ

Halıyı Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokudular

17 AYDA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığından yapılan açıklamada, iş adamının özel isteğiyle yapılan söz konusu büyük ipek halının, dokuma işleminin 5 halıcı tarafından 17 ay içerisinde tamamladığı bildirildi.

Böyle bir hediyenin, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirmesi açısında önemli olduğu belirtilen açıklamada, hediyenin Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracağı sözünün verildiği vurgulandı.

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