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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Libya diplomasisi

Türkiye, Libya üzerinden yapılmak istenen planları bozdu ve yoğun bir diplomasi trafiğiyle istediğini alıyor.

AA & Ensonhaber | 13.01.2020 - 17:38..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Libya diplomasisi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak için yapılan planlar Türkiye'nin Libya ile vardığı mutabakatla tamamen çöktü. Libya ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye, bölgeye asker göndermeye de başlayınca dünya siyaseti yeniden şekillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yaptığı üst düzey görüşmeler süreçte büyük etki gösterdi.

ÜST ÜSTE GÖRÜŞMELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra İstanbul'da Libya Başbakanı Es Serrac'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Libya diplomasisi

19 OCAK'TA ALMANYA'YA GİDİYOR

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ocak'ta Almanya'ya gitme kararı aldı.

Bugün ise İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Libya diplomasisi

SAMİMİ FOTOĞRAFLAR

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından İtalya Başbakanı Conte'yi Beştepe'den bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurladı.

Basın toplantısında ve uğurlama anınta İtalya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki samimiyet objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Libya diplomasisi

MOSKOVA'DA LİBYA TOPLANTISI

Öte yandan, Moskova'da devam eden Libya görüşmelerinde de Türkiye'nin etkisi büyük.

Tarafların masaya oturduğu toplantıda Türkiye'nin istediği gelişmeler yaşanıyor.

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