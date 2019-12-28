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Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobille çektirdiği fotoğrafta Türkiye'ye kazandırdığı 3 önemli icraat yer aldı.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 09:36..
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Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "babayiğitler arıyorum" diyerek başlattığı yerli otomobil sürecinde dün büyük bir adım atıldı.

TOGG'un ürettiği yerli otomobil oldukça beğenildi. Tanıtım sonrası Erdoğan direksiyon başına geçti ve test sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından gazetecilere yerli otomobille birlikte poz verdi.

Fotoğrafta dikkat çeken ise tek karede Erdoğan döneminde yapılan 3 önemli eserin de bir arada olmasıydı.

Cumhurbaşkanı, en büyük hayallerinden yerli otomobille Türkiye'ye kazandırdıkları bilişim vadisinde Osmangazi Köprüsü'nün önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı VİDEO

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