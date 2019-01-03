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Cumhurbaşkanı ile genç kızın samimi diyaloğu

Dün akşam katıldığı programdan çıktıktan sonra AK Partili genç kızın, Cumhurbaşkanı'na "Geç kaldığımda babam kızmasın" cümlesine Erdoğan, "Ooo fazla da geç kalma" diye karşılık verdi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 09:22..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara'da, partisinin Ankara belediye başkanı adaylarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, programdan çıktıktan sonra, kendini bekleyen gençlerle sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI'NA BABAM KIZMASIN RİCASINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı, kendisini bekleyen gençlerden birine dua etti. Genç ise çektiği videoyu daha sonra babasına göstereceği için, "Babama söyler misiniz, geç kaldığımda kızmasın" dedi. Erdoğan ise "Ooo, çok da geç kalma" diyerek oradakileri ve izleyenleri gülümsetti.

Erdoğan'ın duasını alan AK Partili kız VİDEO

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