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Cumhurbaşkanı, KKTC Başbakanı Tatar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı tebrik ederek başarılar diledi.

AA | 26.05.2019 - 15:54..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüştü.

TEBRİK ETTİ, DOĞU AKDENİZ KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı, KKTC Başbakanı Tatar'ı tebrik etti

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