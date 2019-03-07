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Cumhurbaşkanı, Meral Akşener'e dava açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin HDP'ye oy verenlere 'terörist' dediğini iddia eden Meral Akşener'e dava açacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 15:26..
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Cumhurbaşkanı, Meral Akşener'e dava açacak

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mardin'deydi.

Mardin'de büyük bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, HDP'li yöneticiler ile HDP'ye oy verenleri ayırdığını; HDP'ye oy verenlere 'terörist' demediğini kendisine bu iftirayı atan siyasiler hakkında da avukatları aracılığıyla yasal işlem başlatacağını ifade etti.

"MERAL HANIM DA YALANCIDIR"

Dün akşam katıldığı televizyon programında bu konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener için şunları söylemişti; "Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben daha önce Denizli'deydim. 30 bini aşkın Denizlili kardeşlerim vardı. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim ruberu biliyorlar. Zaten Bay Kemal yalancı. Man adaları diye bir şey tutturdu Bay Kemal. Ben ve ailem dava açtık. Bu davaları kazandık. Henüz paraları tahsil etmedik. Bu paraların ödenmesi için CHP'li milletvekilleri yardım sandığı kurdular. Ben bunu inşallah Mehmetçiği Güçlendirme Vakfı'na vereceğim dedim. Bunun onayı gerekiyor, parayı tahsil edeceğiz. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral Hanım istikamet üzere yaşayan birisi değildir. O da yalancıdır. Bir ara genel başkanlıktan ayrılıyorum dedi, sonra ne oldu? Geri geldi. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen bunu nasıl kabul edeceksin? Hem bunu kabul edeceksin hem de Kürdistan diyenlerle yanyana olacaksın."

MARDİN'DEN SESLENDİ: AVUKATLARIMI GÖREVLENDİRDİM

Erdoğan, bugün katıldığı Mardin mitinginde de Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için; "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Sen ne terbiyeden muafsın. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Avukatlarımı da görevlendirdim. Benim Denizlili kardeşlerim nasıl hitap ettiğimi biliyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak."

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Denizli'de katıldığı mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak; "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? 18 milyona yakın seçmene terörist dediler." diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı, Meral Akşener'e dava açacak

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