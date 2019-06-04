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Cumhurbaşkanı, operasyondaki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı'ndaki tüm askerlerimizin bayramını tebrik etti.

AA | 04.06.2019 - 08:34..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulisi Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında, hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı.

"BÜYÜK BİR ZAFERLE NOKTALANMASINI NİYAZ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında;"Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Erdoğan sözlerini sonlandıırken; "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı, operasyondaki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı, operasyondaki askerlerin bayramını kutladı

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