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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

AA | 01.01.2019 - 08:18..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında,  Türkiye ve millet bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılının  geride bırakıldığını, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına  girildiğini belirterek, yeni miladi yılın, aziz millet başta olmak üzere bütün  insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Geçen yılı, Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda dolu dolu  programlarla, çalışmalarla, kabullerle, ziyaretlerle geçirdiklerini hatırlatan  Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:
"Yurt içinde 55 ayrı ilimize, kimilerine bir kaç defa gittiğimiz için  toplamda 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da ülkemizi ve milletimizi temsilen 27  ayrı ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul'da çok yoğun  çalışmalarım oldu. Türkiye'nin 2018'de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü  gayreti gösterdik. Milletimizin refah ve huzurunu arttırmak, devletimizin  itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz. Her  köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, giderek güçlenen demokrasi  kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini  üzerine çekiyor.

Bu yatırımların en önemlilerinden biri de 29 Ekim'de açılışını  gerçekleştirdiğimiz İstanbul Havalimanı'dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük  eserlerinden biri olan bu havalimanımızın ülkemize, milletimize, bölgemize ve  dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

"SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK"

Ardı ardına açtıkları şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yeni  bir dönemi başlattıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin  güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye'yi önce  'kırılgan ekonomi' diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların  heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı  tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt  düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik  sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini arttırarak  sürdürüyoruz."

Geçen yılın en büyük kazanımlarından birinin de 16 Nisan 2017'deki  halk oylamasında milletin teveccühü ile hayata geçen yeni yönetim sisteminin ilk  seçimlerini gerçekleştirmeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar,  krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. İnşallah demokrasimizin,  ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni  bir dönemi başlattık. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta ortaya koyduğu irade ile  Türkiye'nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden  reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu seçimlerde şahsımı ve Cumhur  İttifakı'nı tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin  büyümesi gelişmesi ve kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu  tercihin, Türkiyeyi yeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına  taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.,

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