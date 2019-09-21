İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı, etkinlikte sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, sahnede Cem Karaca'nın çok sevilen Tamirci Çırağı şarkısının da sözlerini seslendirdi.

"BİZ DE TULUMLARI GİYDİK"

"Merhum Cem Karaca o güzel sevda şarkısında ne diyor?" diyerek şarkının sözlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da "İşte biz de tulumları giydik. Bize de siz geri kalmış bir ülkesiniz, geri kalın dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak için gayret göstermiş, kimileri bir parça yol da almıştı. Maalesef 17 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda Türkiye, hala geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış bir haldeydi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okudu VİDEO

TAMİRCİ ÇIRAĞI ŞARKISI SÖZLERİ

Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar

Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar

Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları

Nerelere gizlesin şu avucun nasırları

Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye

Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye

Ayağında uzun etek dalga dalga saçları

Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları

Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi

Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı

Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız

Yine böyle bir durumda tamirci çırağına

Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları

Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı

Gelecekti bugün geri arabayı almaya

O romandaki hayali belki gerçek yapmaya

Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan

Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan

Arabanın kapısını açtım açtım girsin içeri

Kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri

Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum

Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum

Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları

İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları

