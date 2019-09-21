İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı, etkinlikte sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, sahnede Cem Karaca'nın çok sevilen Tamirci Çırağı şarkısının da sözlerini seslendirdi.
"BİZ DE TULUMLARI GİYDİK"
"Merhum Cem Karaca o güzel sevda şarkısında ne diyor?" diyerek şarkının sözlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da "İşte biz de tulumları giydik. Bize de siz geri kalmış bir ülkesiniz, geri kalın dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak için gayret göstermiş, kimileri bir parça yol da almıştı. Maalesef 17 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda Türkiye, hala geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış bir haldeydi." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okudu VİDEO
TAMİRCİ ÇIRAĞI ŞARKISI SÖZLERİ
Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar
Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avucun nasırları
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek dalga dalga saçları
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi
Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı
Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız
Yine böyle bir durumda tamirci çırağına
Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
Arabanın kapısını açtım açtım girsin içeri
Kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri
Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum
Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum
Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları