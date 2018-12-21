Cumhurbaşkanı: Türkiye, dış politikada destan yazıyor

Erdoğan, İstanbul'da Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılacak burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin attığı adımlar sonucunda ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ HAZMEDEMEYENLER İÇERİDE"

Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Birileri çıkar "dış politikada yönetimin hali ortada" der. Şu anda Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı, dış politikada destan yazmaktadır destan. Bunu dünyanın devleriyle birlikte yazmaktadır. Hem diplomatik anlamda hem askeri anlamda hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında bunu başarmış olan bir Türkiye var. Hazmedeyenler yok mu? Var. Bunlar da dışarıda olmaktan çok içeride. Bunlar hazımsız. Bunları gastroenterologlara göstermek lazım. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, ekmeğinde gözümüz yok. Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok ama oradan gelecek terör saldırılarına karşı asla taviz olamaz."

Türkiye, dış politikada destan yazıyor VİDEO