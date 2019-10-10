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Cumhurbaşkanı tutuklu DEAŞ'lılara ne yapılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra hapishanelerdeki DEAŞ'lıların ne yapılacağı sorularına açıklık getirdi.

AA & Ensonhaber | 10.10.2019 - 14:00..
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Cumhurbaşkanı tutuklu DEAŞ'lılara ne yapılacağını açıkladı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Harekatla planlanan; bölgenin YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesi ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi.

TSK'nın dün akşam başladığı operasyonla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de; YPG'nin elinde tutuklu olan DEAŞ'lı teröristlerin geleceği.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; kadın ve çocukların topluma kazandırılacağını teröristlerin ise tutuklu kalacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı tutuklu DEAŞ'lılara ne yapılacağını açıkladı VİDEO

"ÜLKEMİZDE 5 BİN 500 DEAŞ'LI TUTUKLU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantısı olan 17 bin kişiyi göz altına almıştır. Bunlardan yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 5 bin 500'ü hala ülkemizde tutuklu olarak tutuluyor. Yine DEAŞ'la mücadele kapsamında 151 ayrı ülkeden 77 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Ülkemize kadar gelen 7 bin 600 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı da 851'dir.

UYUMLU OLANLARI ÜLKELERE GÖNDERECEĞİZ

Bugün bize hapishanelerde tutulan DEAŞ'lı teröristleri ne yapacağımız soruluyor. Bu teröristlerin bize musallat olmasını istemediğimiz gibi Avrupa ve dünyanın da başına da musallat olmasını istemeyiz.

Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa; onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız. Uyumlu oldukları ülkelere gidebilecek olanları, kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. Kadın ve çocukları da ıslah projesi kapsamında yeniden kendi toplumlarına kazandırmanın gayretinde olacağız."

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Cumhurbaşkanı tutuklu DEAŞ'lılara ne yapılacağını açıkladı

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