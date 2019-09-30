Cumhurbaşkanı, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini yazdı

Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için giren ve bir daha çıkamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Suudi Arabistan hükümetine muhalifliğiyle bilinen ve yaşamını ABD'de sürdüren Kaşıkçı'nın cinayeti hala tam olarakl aydınlatılabilmiş değil.

Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün yıl dönümünde Suudi yazarın çalıştığı Washington Post gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı bir makale yayınlandı.

"KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ DURUŞMALAR ZARAR VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde şu ifadelere yer verdi; "Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz.

Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan’ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz.





SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI CEMAL'İN AİLESİNE BORCUMUZDUR

Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz.

Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur."