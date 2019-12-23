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Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık günü tanıtımını yapacağı yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nde test sürüşü yapacak.

DHA | 23.12.2019 - 11:55..
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Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle, 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsünden geçecek -1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tanıtımının ardından aracı kullanarak Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsünden geçecek -2

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