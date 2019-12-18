Cumhurbaşkanı: Ziraat'in Simit Sarayı'nı almasını tasvip etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı almasıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan ve gazetecilerin arasında konuyla ilgili geçen soru cevap şu şekilde:

Soru: Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası’nın, Simit Sarayı’nı almak için Rekabet Kurumu’na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?

Cumhurbaşkanı'nın cevabı: Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde.

"TASVİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Soru: Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı: Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal deği, uluslararası alanda önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek.