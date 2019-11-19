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Cumhurbaşkanı'na gönderilmek istenen pakette siyanür incelemesi

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' notu görülünce yetkililere haber verildi.

DHA | 19.11.2019 - 17:12..
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Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı.

Zarfı alan görevli, üzerine ''siyanür içilecek'' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

SİYANÜRE RASTLANMADI

İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.

Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -1


Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -2

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -3

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -4

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -5

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -6

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -7

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -8

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -9

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi -10

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