Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına dair kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi hakkında da konuştu.

"ÜLKE ÇIKARLARINA NASIL FAYDALARI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Son olarak bu parti tuttu, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından CHP neden rahatısız oluyor? Uydu yapıyoruz, haberleşmeden istihbarata uzay çalışmalarını etkin kullanma gayretindeyiz. Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetine engel olmanın, ülke çıkarlarına nasıl faydası olacağını tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum. Hiçbir projeye imza atmazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutarlar."

Cumhurbaşkanı'ndan CHP'ye Uzay Ajansı eleştirisi VİDEO