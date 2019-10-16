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Cumhurbaşkanı'ndan İngiliz muhabire: Dimdik ayaktayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz televizyonu Sky News'in muhabirinin "Amerikan heyeti geliyor endişeli misiniz?" sorusuna "Yoo, ben dimdik ayaktayım" diye cevap verdi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 14:33..
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Cumhurbaşkanı'ndan İngiliz muhabire: Dimdik ayaktayım

TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, soru soranlar arasında İngiliz Sky News kanalının muhabiri Alex Crawford da vardı.

ENDİŞELİ MİSİNİZ SORUSU

Crawford, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Amerikan delegasyonu geliyor bunun için endişeli misiniz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan ise; "Yoo, neden endişeli olayım. Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan İngiliz muhabire: Dimdik ayaktayım VİDEO

Cumhurbaşkanı'ndan İngiliz muhabire: Dimdik ayaktayım

ABD HEYETİ BUGÜN ANKARA'DA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O’Brien, bugün Türkiye'ye gelerek mevkidaşlarıyla Fırat'ın doğusuna operasyonu görüşecek.

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