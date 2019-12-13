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Cumhurbaşkanı'ndan ödül alan Mazhar Alanson linç ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü 'ömür boyu saklayacağım' diyen Mazhar Alanson sosyal medya lincinin hedefi oldu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 12:26..
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Cumhurbaşkanı'ndan ödül alan Mazhar Alanson linç ediliyor

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

MÜZİK ÖDÜLÜ MFÖ'YE

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik ödülü bu sene MFÖ Grubu'nun oldu.

Grup üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı'ndan ödül alan Mazhar Alanson linç ediliyor

Cumhurbaşkanı'ndan ödül alan Mazhar Alanson linç ediliyor ViDEO

"EVİMDE HİÇ ÖDÜL YOK"

Ödül aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Mazhar Alanson duygularını; "Çok samimi konuşacağım; bunca yıldır çok ödük aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Benim evde hemen hemen hiç ödül görülmüyor. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım." diyerek ifade etti.

Cumhurbaşkanı'ndan ödül alan Mazhar Alanson linç ediliyor

ÖDÜL LİNCİ

Alanson, bu sözlerinden sonra sosyal medya üzerinden lince uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalifi isimler Mazlar Alanson'u sert sözlerle eleştirdi.

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