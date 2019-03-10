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Cumhurbaşkanı'nın Adana mitingi konuşması

Ezanı protesto edenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim'deki görüntü milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor." dedi.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 13:39..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Adana'da vatandaşlara hitap ediyor.

Önümüzdeki yerel seçimlerin Türkiye'nin bekası için çok önemli olduğunu yineleyen Erdoğan, "İnşallah Adana'da 31 Mart akşamı zillet ittifakını ayaklar altına alacağız" dedi.

EZANI PROTESTO ETTİLER

Taksim'de Kadınlar Gününde yaşanan olaya da değinen Erdoğan, "Islıklarla ezanı protesto ettiler. Taksim'deki görüntü bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlere az bir süre kaldı. Cumhur ittifakı olarak seçimlere kadar kapı kapı çalışacağız.

Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. 15 Temmuz'dan bu yana verdiğimiz mücadelenin sırasında sokaklarda, meydanlarda atılmıştır.
Yerel seçimler Türkiye'nin bekası meselesi. İnşallah Adana'da 31 Mart akşamı zillet ittifakını ayaklar altına alacağız.

CHP ve HDP'nin öncülüğünde Taksim'de meydana gelen grup ıslıklarla ezana terbiyesizlik etti.

BUNLAR HİÇ İSTİKLAL MARŞI OKUMAMIŞTIR

Bayrağa ve ezanı tahammülü olmayanların birlikte hareket ettiği bir dönemdeyiz. Bunların tek ittifakı ezan-bayrak düşmanlığı ittifakıdır. Emin olun bunlar hiç İstiklal Marşı okumamıştır.

Ezana sahip çıkmayanlar, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

BUNLARA GÖZ YUMARSAK ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNE BAKAMAYIZ

Bu ülkede bayrak düşmanı, ezan, vatan, millet düşmanı kim varsa karşısında durmak bizim namus borcumuzdur. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız.

31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi sandıkta verecektir."

Cumhurbaşkanı'nın Adana mitingi konuşması

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