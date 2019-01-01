Cumhurbaşkanı'nın Ankara Aday Toplantısı konuşması

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar:

"Biz Ankara'yı çok sevdik. İnanıyorum ki Ankara da bizi çok sevdi. O yüzden 16 yıldır bizi iktidarda tuttu. Biz adaylarımızı milletimizle birlikte belirliyoruz. Milletimizin kabul etmediği adayları çıkartmıyoruz. Halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan hiçbir ismin AK Parti'de yeri yoktur. Bugüne kadar Çankaya'ya gelenler hizmet veremediler. Yenimahalle de öyle. Öyleyse biz şimdi Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkarmalıyız. Size öyle bir Büyükşehir Belediye Başkna Adayı çıkardık ki; 21 yıl Kayseri Belediye Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış biri.

25 adayımızşla Cumhur İttifakı olarak Ankara'da değişimi 1 Nisan'dan itibaren başlatacağız. Milletimizin gözünden düşenin partimizde yeri olmaz. Halis niyetle çalışanı Allah da sever kul da sever.

Detaylar gelecek....