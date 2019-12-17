Cumhurbaşkanı'nın Küresel Mülteci Forumu konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

"BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ülkemize sığınan hiçbir mülteciyi geri göndermedik. Biz ırk, din, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

Şu anda 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz.

Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 bini okul imkanına sahip. Okullaşma oranı yüzde 30'dan yüzde 63'e çıkardık. Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya geldi.

Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik.

Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı.

Detaylar gelecek...