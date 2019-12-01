Cumhurbaşkanı'nın sözleri Yunan heyeti rahatsız etti

Dün Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi istemeyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan; "Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan çekmeyiz." dedi.

Erdoğan: Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan çekmeyiz VİDEO

"YUNANİSTAN İÇİN SONDAJ YAPAN ŞİRKETLERE SALDIRDI"

Törene katılan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Dimitris İkonomu ise Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden rahatsız olup programı terk etti. İkonomu davranışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Gazı Yunanistan sınırına taşıyacak olan boru hattının açılışındaydım. Erdoğan konuşmasında tahrikkar bir biçimde Kıbrıs’ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi. Bunları söylediğinde, Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim. Erdoğan, Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı. Türk yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim. Departman düzeyinde, bu konuşmalar nedeniyle ayrılmakta kararlı olduğumuzu belirten bir açıklama yaptık."